Vazamento de amônia fecha ruas de Barueri

Segundo a Cetesb, o vazamento ocorreu na empresa Arfrio Armazéns, próxima da Rodovia Castelo Branco, e teria começado em uma válvula da rede de distribuição do gás de refrigeração da empresa. A falha ocorreu na área de transporte, entre o tanque central de armazenamento e as câmaras frigoríficas, por volta das 6h15.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal interditaram a Rua Jussara, no Jardim Santa Cecília, onde fica o frigorífico, assim como vias próximas, e retiraram as pessoas de casas e empresas vizinhas.

Descontaminação. Após conseguir estancar o vazamento, por volta das 10h30, e verificar a dispersão do gás, os técnicos da Cetesb fizeram a liberação das empresas vizinhas e das vias interditadas. O frigorífico continuará fechado até que seja feita toda a descontaminação da área.