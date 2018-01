Vazamento de amônia em fábrica intoxica 40 pessoas em Tatuí

SOROCABA - Um vazamento de amônia numa indústria causou a intoxicação de cerca de 40 pessoas, na noite deste domingo, 3, em Tatuí, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu numa fábrica de alimentos no Jardim Gonzaga, na periferia da cidade. Os 12 funcionários que estavam no local saíram rapidamente e apenas um foi afetado seriamente.

O gás se espalhou com o vento e atingiu o bairro vizinho. Dezenas de moradores tiveram de sair das casas. Muitos apresentavam sinais de sufocamento e ardência nos olhos.

Socorridas por outros moradores e por viaturas do Corpo de Bombeiros, as pessoas atingidas foram levadas para o pronto-socorro da Santa Casa e liberadas depois do atendimento. A empresa informou que o vazamento da amônia, usada em equipamentos de refrigeração da fábrica, foi rapidamente controlado pela equipe de manutenção.

Segundo a empresa, o funcionário que passou mal foi atendido e passa bem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e inspecionou as instalações. A unidade voltou a operar normalmente.