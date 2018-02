Varrição aos domingos? Não tem data São Paulo poderia amanhecer mais limpa às segundas-feiras - e ter menos enchentes - se um novo contrato para varrição das ruas fosse feito pela Prefeitura. O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) prometeu, em 2009, fazer um contrato para limpeza das calçadas, com previsão de varredores nas ruas aos domingos. As empresas ainda teriam de limpar as bocas de lobo. Mas, no fim de 2010, o governo acabou renovando os atuais contratos, de R$ 400 milhões ao ano.