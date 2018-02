Vários pontos do projeto estão em aberto

As incertezas se estendem também para o programa de recrutamento de médicos. Quando chegarem, em agosto, profissionais estrangeiros selecionados para trabalhar no País participarão de um programa de três semanas. O teor do curso não está definido. Ainda em estágio de formatação pelo MEC e pela Saúde, o que se sabe é que as diretrizes devem trazer ética, políticas de saúde no Brasil, funcionamento do SUS e aperfeiçoamento em português.

Para a Espanha. As dificuldades incluem, ainda, o convencimento de médicos no exterior a participar do programa. Hoje, o ministro Alexandre Padilha embarca para Madri para discutir com representantes de universidades e províncias acordos de cooperação. "Vamos divulgar o programa, tentar definir acordos de cooperação", disse.