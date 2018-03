Vândalos depredam trens do Metrô durante festa do Corinthians em SP

SÃO PAULO - O Metrô informou que 24 composições foram alvo de vandalismo entre a noite de terça-feira, 31, e a madrugada de quarta-feira, 1, quando a companhia estendeu o horário por causa da comemoração pelo centenário do Corinthians, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

O fechamento foi prolongado na Estação Anhangabaú da Linha 3-Vermelha até 1h30 da manhã para atender aos usuários que participaram do show.

Segundo o Metrô, os trens danificados foram recolhidos para realização de reparo na manutenção. Em nota, a companhia afirmou que o ato não comprometeu a circulação de trens nesta manhã.

Os prejuízos ainda não foram calculados. As ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom).

Supostos torcedores também depredaram ao menos 10 ônibus em diversas regiões da capital entre o final da noite e madrugada. Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), os coletivos tiveram alguns dos vidros quebrados tanto por quem estava fora como por aqueles que se encontravam dentro dos veículos.