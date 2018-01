Vândalos danificam 50 túmulos em Araraquara Cerca de 50 túmulos foram danificados por vândalos na manhã de ontem no Cemitério São Bento, em Araraquara, no interior paulista. Imagens de santos, cruzes e vasos de flores estavam quebrados no chão, segundo o balanço inicial da Guarda Civil Municipal. Ao contrário de quarta-feira, quando dois estudantes foram presos pelo furto de um vaso, desta vez nada foi levado do cemitério, que também teve parte do muro destruída. As famílias começaram ontem mesmo a fazer os reparos nas sepulturas.