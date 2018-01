Vândalos atingem carro de reportagem do 'Estado'

Um veículo Gol pertencente ao jornal O Estado de S. Paulo foi alvo de vândalos, por volta da 0h15 desta terça-feira, 8, próximo à sede do jornal, no bairro do Limão, zona norte da capital paulista, no momento em que dois motoristas e um repórter do Jornal da Tarde eram levados para casa.

O ataque ocorreu na Rua Samaritá, em frente a um Conjunto Habitacional Prover Samaritá. Um pedaço de tábua foi lançada contra o veículo, que estava em movimento, estourando o vidro do passageiro da frente. Com o impacto, o vidro quebrou, mas o repórter Josmar Jozino, do Jornal da Tarde, não se feriu. Os demais ocupantes do carro também saíram ilesos.

"Como estava chovendo, deixei o vidro fechado. Era para esse pedaço de madeira me atingir direto na cabeça. O rapaz que jogou a madeira usava um boné. Ele e as demais pessoas do grupo que estava em frente ao conjunto correram para o interior de um dos prédios", relatou Josmar. Não se sabe ainda se foi uma tentativa de assalto ou simplesmente um ato gratuito de vandalismo.

A Polícia Militar foi acionada via 190 e, após ouvir o relato do repórter, o atendente do Centro de Operações da PM orientou as vítimas a irem até a delegacia da Vila Santa Maria (40º DP) e registrar boletim de ocorrência.