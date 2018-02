Vândalos ateam fogo à loja do Palmeiras na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Vândalos atearam fogo e picharam a loja do Palmeiras, na madrugada desta segunda-feira, 12, um dia após o time perder para o Fluminense e ficar mais próximo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O estabelecimento está localizada no número 1855 da Rua Turiassu, no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Na porta de metal da loja os vândalos picharam a frase "Acabou a paz". O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h15 para apagar o incêndio. Duas viaturas foram enviadas para o local e rapidamente extinguiram o fogo. Até o momento ninguém foi preso pelo crime.