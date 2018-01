Vandalismo deve ser punido com mão forte

Na segunda e nos dias seguintes, fomos tomando ciência do que ocorrera no fim de semana na Reitoria, quando recebemos fotos e depoimentos que davam conta da barbárie. Ou seja, da depredação brutal e boçal da sede do IEA, após invasão indevida e festim descabido até o dia nascer.

Manifestações estudantis, e também de funcionários e professores, sempre fizeram parte da vida universitária. No compasso das manifestações sociais de insatisfação com os rumos da República, adquire-se novos contornos, inclusive com black blocs.

Não se pode conceber que o movimento estudantil tenha permitido transbordamentos inconfessáveis, com depredação de instalações, levando de roldão arquivos, computadores, documentos, pesquisas, arrombando portas, pichando e até furando paredes, estragando material de cuidadosas reuniões, em fase de publicação. O prejuízo é incalculável; crime, nem mais nem menos.

O que se quis com a barbarização? Protestar contra o reitor? Contra o processo eleitoral? O problema tornou-se mais sério e grave. Dirijo-me à banda não podre do alunado, que deve assumir responsabilidades. Como é espaço coletivo, com equipamento caro e memória pelos quais temos de zelar, apuraremos as responsabilidades pelo vandalismo boçal. E efetuaremos punições com mão forte, até o fim, para o que contamos com os poderes constituídos, que andaram fraquejando demais, e com o firme apoio da comunidade científico-cultural.

*Carlos Guilherme Motta é professor da USP e ex-diretor do IEA.