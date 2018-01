Van tomba e fere 12 funcionários do Tomorrowland

SOROCABA - Doze funcionários que trabalharam no festival de música Tomorrowland ficaram feridos em acidente envolvendo a van em que eram levados para casa, no fim da tarde deste domingo, 24, em Itu, no interior de São Paulo. Seis vítimas continuavam internadas na manhã desta segunda-feira, 25, no Hospital São Camilo, em Itu. Três estavam em estado grave - uma delas internada em unidade de tratamento intensivo. A van, que seguia para São Paulo, tombou na Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo (SP-79), a alguns quilômetros do local do evento.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente pode ter sido causado pelo estouro de um pneu do veículo. A van levava 14 pessoas, incluindo o motorista. O grupo havia trabalhado na desmontagem da estrutura do evento, realizado durante três dias no recinto Maeda.

Em nota, a assessoria do Tomorrowland informou que os trabalhadores eram terceirizados e que presta todo apoio aos envolvidos no acidente.

Morte. No sábado, 23, um homem de 32 anos passou mal durante o festival e morreu após ser levado pela equipe de plantão ao Hospital São Camilo. De acordo com familiares, Luiz Ricardo Parreiras tinha viajado com um grupo de amigos de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para participar do festival.

O corpo da vítima será levado nesta segunda-feira para sepultamento na cidade mineira. A Polícia Civil investiga a causa da morte.