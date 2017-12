Van pega fogo na Avenida Paulista

SÃO PAULO - Uma van pegou fogo na Avenida Paulista, na altura do número 500, na região central da capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 9. A via ficou bloqueada por volta das 10h, no sentido Consolação, na altura da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

O incêndio, que atingiu um Fiat Fiorino, começou por volta das 9h30, segundo informa a corporação. Uma viatura dos bombeiros foi enviada ao local para combater o fogo, que já foi extinto.