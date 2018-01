Van escolar tomba e deixa 3 crianças feridas em Embu das Artes

SÃO PAULO - Uma van escolar que transportava quatro crianças tombou na manhã desta sexta-feira, 6, em Embu da Artes, cidade da região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, três crianças ficaram levemente feridas e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Eduardo, em Embu

Segundo a PM, por volta das 6h30 o motorista perdeu o controle do veículo no cruzamento entre as ruas Jaçanã e Kalil Filho, no bairro Pirajuçara. Após o capotamento, o veículo atingiu uma árvore.