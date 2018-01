Van escolar cai em ribanceira na Estrada do M'Boi Mirim

Uma van escolar caiu em uma ribanceira na altura do número 7.200 da Estrada do M'Boi Mirim, no Jardim Ângela, zona sul da capital paulista, por volta das 19h desta quinta-feira, 19. Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a motorista perdeu o controle do veículo e capotou antes de cair na ribanceira.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, sendo sete adolescentes e a motorista do veículo. Um dos feridos foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. O resgate está sendo feito por cinco viaturas dos bombeiros com a ajuda de policiais militares e populares.