Van escolar bate em poste e deixa 8 feridos em SP

SÃO PAULO - Oito pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van escolar, que bateu em um poste, no começo da tarde desta terça-feira, 13, em Grajaú, na zona sul de São Paulo. Segundo informações iniciais do Corpo de bombeiros, o acidente aconteceu na Rua Isabel Aguiar de Campos, no Parque Grajaú, por volta das 12h30. Cinco viaturas dos bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.