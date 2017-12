Van com pacientes capota e mata sete no interior de São Paulo

FRANCA - Uma van que transportava pacientes e acompanhantes capotou na madrugada desta segunda-feira, 14, na Rodovia Washington Luís (SP 310), entre os municípios de Araraquara e Matão, no interior paulista, matando sete pessoas e deixando outras sete feridas. O motorista perdeu o controle do veículo, que atravessou o canteiro central que divide as pistas e veio a tombar seguidas vezes.

A van pertence à Prefeitura de Taquaritinga, local de origem de todas as vítimas. Os pacientes eram transportados para sessões de hemodiálise e quimioterapia em Araraquara. Os mortos têm entre 26 e 74 anos, e os corpos ainda não haviam sido liberados até por volta das 11h.

O socorro aos acidentados foi feito por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), com o apoio da Polícia Rodoviária, que registrou o acidente.

Das vítimas fatais, seis morreram no próprio local e uma logo após chegar à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Araraquara.

O acidente ocorreu perto de uma praça de pedágio, no quilômetro 284 da rodovia. Dos passageiros da van, nove eram pacientes e os demais acompanhantes. Os feridos foram transferidos para o Hospital Carlos Fernando Malzoni, de Matão, e para a Santa Casa de Araraquara.

Peritos estiveram no local do desastre. As causas serão apuradas em inquérito a ser aberto pela Polícia Civil.