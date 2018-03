Van com pacientes bate e uma passageira morre Uma van que transportava pacientes de Pindamonhangaba, no interior de SP, para tratamento hospitalar em Bauru bateu na traseira de um caminhão de tijolos, na madrugada de ontem, no km 23 da Rodovia Archimedes Lammoglia (SP-75), em Itu (SP). Uma passageira morreu. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, mas policiais rodoviários acreditam que o motorista da van cochilou ao volante.