Van cai de estacionamento na zona sul da SP e mata pedestre

Uma van que fazia entregas na manhã desta sexta-feira, dia 26, no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital, caiu do estacionamento e atingiu um pedestre, que morreu pouco depois. Segundo a assessoria da insitutição, a vítima foi prontamente atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe médica do hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu por volta de 7h da manhã, na Rua Ruggero Fasano. As causas ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita é de que o freio de mão não teria sido acionado. A identidade do homem, que estava passando pela calçada, não foi confirmada até o momento e a rua ficou interrompida durante a manhã por causa do acidente. O caminhão era da empresa Xandô, especializada em laticínios e suco de laranja.