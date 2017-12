"Vamos transformar SP em 'smart city'", diz Doria

SEUL - Após visitar executivos da empresa de tecnologia Samsung, na sede da companhia em Seul, na Coreia do Sul, o prefeito João Doria (PSDB) anunciou que a empresa vai fazer testes em São Paulo. A ideia é utilizar um sistema que viabilize o pagamento de transporte público por meio de telefones celulares.

O modelo, que já vigora na capital sul-coreana, permite que o usuário use o celular para pagar ônibus, metrô, táxi e até transportes via aplicativo - como o Uber. "Eles (a empresa Samsung) vão fazer o teste gratuitamente. É muito mais seguro e rápido usar o celular para vários mecanismos de pagamento", disse Doria. O prefeito, porém, não antecipou quando o teste vai ocorrer. Também não disse quanto custaria a eventual implantação do sistema.

O tucano também prometeu que até 31 de dezembro de 2018 todos os processos burocráticos da Prefeitura serão digitais. E até 2020, ano em que seu mandato chega ao fim, todos os parques e estações de São Paulo vão contar com internet wi-fi gratuita. "Vamos transformar São Paulo em 'smart city'", afirmou.