Vamos todos sair do buraco!

O milagre da mina San José resgatou, junto com aqueles homens até bem dispostos para as circunstâncias, um sentimento coletivo de solidariedade só visto ultimamente em grandes tragédias consumadas. Torcer daquele jeito por 33 vítimas de acidente de trabalho numa atividade de alto risco, francamente, há muito tempo a humanidade não manifestava sua preocupação com a espécie de forma tão singela.

O salvamento no vaivém da cápsula Fênix 2 foi outro fenômeno de simplicidade e eficiência recuperado das trevas. Tem aí uma metáfora: o resgate do ser humano talvez esteja nos pequenos gestos e soluções a seu alcance. Os heróis do Chile não vão tirar todo mundo do buraco! Em vez de ficar aí reclamando, enquanto espera sua vez, comece a cavar coisas boas por perto. Há luz no fim do túnel.

A luta continua!

O incansável Andres Sanches embarca hoje para o Chile em busca do reforço da cápsula Fênix 2 na operação de içamento do Timão de volta ao primeiro lugar do Brasileirão. O presidente do Corinthians não sabe ainda como dizer a Ronaldo Fenômeno que não vai dar para levá-lo junto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Herói tucano

De carona na audiência do resgate na mina San José, tem pichação nova nos muros de Belo Horizonte: "Aécio, o último mineiro a sair!"

Devagar com o andor!

Amigos de Fernanda Montenegro estão preocupados! Desde o primeiro capítulo de Passione, não tem um dia de gravação que não aconteça uma desgraça na vida de sua personagem na novela. Teme-se que Silvio de Abreu acabe, involuntariamente, deprimindo a atriz. Ainda bem que tem um psiquiatra de verdade no elenco!

Aviso prévio

São Paulo ganhou equipamento capaz de alertar para enchentes com 2 horas de antecedência. Antes de a água bater no tornozelo, o paulistano já vai estar sabendo que ela vai chegar ao umbigo.

Jogando verde

Carlos Minc chamou Marina Silva para um pôr do sol amigo no Arpoador. Diz ele que vai a serviço! O ex-ministro foi escalado pelo PT para conquistar o apoio da ex-ministra.

Vale-tudo

Guido Mantega diz que possui uma "arma oculta" para segurar o câmbio. O bom e velho golpe baixo não falha nunca nessas ocasiões.

Tudo a ver

O papa Bento 16 criou um ministério para conter a perda da fé! Como é que nem a Dilma nem o Serra tiveram essa ideia antes, caramba?!