Valor original da taxa era de R$ 18 O Tribunal de Contas do Município (TCM) já recomendou à Prefeitura uma "ampla revisão" do valor da taxa de inspeção veicular. No ano passado, auditores do órgão consideraram insuficientes as explicações sobre os custos embutidos nos R$ 56,44 pagos pelos motoristas em 2010.