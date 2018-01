Valor de ingressos para show será devolvido A empresa Time for Fun informou ontem que os ingressos para o show que o grupo Charlie Brown Jr. faria, no dia 6 de abril, no Credicard Hall, em São Paulo, serão reembolsados. A forma ainda será divulgada. Em nota, a empresa chamou Chorão de "parceiro de inúmeras e históricas apresentações" e lamentou a perda. O grupo celebraria 20 anos com apresentação única para 6 mil pessoas no local.