Valor da outorga fica em R$ 193 mi por 25 anos A Prefeitura prevê arrecadar com as licitações dos abrigos e dos relógios R$ 193 milhões por 25 anos de concessão. O total, somado com os R$ 246 milhões que deverão ser pagos à SPObras para a fiscalização dos contratos, é bem menor que a estimativa de cerca de R$ 2 bilhões, valor que foi informado a vereadores durante a discussão do projeto de lei na Câmara Municipal.