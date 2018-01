Vale do Ribeira e Paraná sofrem com temporal Os vendavais e a chuva de granizo que caíram durante a madrugada de ontem no Paraná atingiram 46,1 mil pessoas de 20 municípios das regiões oeste e sudoeste do Estado, além da capital e de municípios da Região Metropolitana. As cidades mais atingidas foram Curitiba, com 28 mil pessoas, Moreira Salles, com 12.606, além de Xambrê e São Miguel do Iguaçu. Em Sete Barras e Miracatu, no Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo, o temporal causou danos em pelo menos cem casas.