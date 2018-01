Vale do Anhangabaú já foi córrego poluído Cartão-postal de São Paulo, o Vale do Anhangabaú, no centro, já foi um córrego poluído - canalizado em 1906, como parte de uma campanha de saneamento. Ele ia do atual Vale do Anhangabaú à Avenida São João. No local havia uma grande chácara de cultivo de chá, do barão de Itapetininga.