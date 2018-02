Valdívia presta depoimento sobre sequestro em SP

São Paulo, 12 - O jogador do Palmeiras, o chileno Valdívia, prestou depoimento no 23ºDP, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, no fim da noite desta segunda-feira, 11, segundo informações da delegacia. O meio-campista foi ouvido pelo delegado titular Marco Aurélio Batista, a partir das 22 horas.

De acordo com informações do delegado, imagens do circuito de segurança de uma loja de autopeças estão sendo analisadas pela polícia. No vídeo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), é possível ver o jogador. As imagens não serão divulgadas para a imprensa para não atrapalhar as investigações, de acordo com a SSP.

Valdívia e a esposa, Daniela Aranguiz, foram abordados por um homem, quando estavam na Avenida Sumaré, por volta das 21 horas da última quinta-feira, 7. O casal ficou com o bandido por cerca de 3 horas, e foram deixados na Avenida Marques de São Vicente, perto do centro de treinamento do Palmeiras.