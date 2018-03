Vaivém presidencial

Depois do golpe militar, Austregésilo procurou o general Castelo Branco, que doou o prédio, mas não permitiu sua demolição. Austregésilo esperou e conseguiu que o presidente Médici autorizasse a construção do espigão. Faltava dinheiro para bancar a obra. O presidente Geisel deu o aval para um empréstimo na Caixa Econômica, feito em nome da Ecisa Engenharia, que explorou os aluguéis por 20 anos. Em 1999, a ABL tomou posse do seu patrimônio.