Vai viajar? Interior deve ter maior fluxo

SOROCABA

Motoristas em viagem por São Paulo durante o feriado de Corpus Christi vão encontrar pontos críticos nas principais rodovias. Com o início do inverno, o fluxo de veículos para o interior deve ser maior que em direção às praias. Apenas pelo Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares devem passar 555 mil veículos.

Atenção amanhã aos congestionamento no km 26, na saída da Castelo Branco para a Estrada dos Romeiros, acesso de Santana de Parnaíba. A cidade deve receber milhares de turistas, atraídos pela tradição dos tapetes de Corpus Christi. A concessionária Viaoeste promete suspender obras que prejudicam o tráfego até o meio-dia de segunda-feira. Mas a Raposo Tavares tem um trecho crítico entre os kms 92 e 105, na passagem por Sorocaba. As obras de construção de avenidas marginais tornam o trânsito confuso e perigoso.

Pela Régis Bittencourt, que liga São Paulo e Curitiba, devem passar outros 120 mil veículos até a noite de amanhã, um aumento de 30% no tráfego, segundo a concessionária. O movimento será mais intenso das 14 às 24 horas de hoje. No trecho mais perigoso, na Serra do Cafezal, entre os kms 336 e 368, haverá faixa adicional para a descida, com o uso do acostamento.

Campos do Jordão. O frio de Campos do Jordão deve atrair parte dos 230 mil veículos que vão deixar a capital entre hoje e amanhã pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. O principal acesso à Serra da Mantiqueira, pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros (SP 123), requer atenção do motorista. A estrada está em obras de recuperação de piso até a altura do acesso a Pindamonhangaba, antes do posto policial, no km 26. Até a chegada a Campos do Jordão, a pista da direita está com piso irregular.

Já as Rodovias Fernão Dias e D. Pedro II, que dão acesso a cidades do Circuito das Águas Paulista, como Amparo, Lindoia, Águas de Lindoia, Serra Negra e Socorro, estão em condições normais de tráfego. Mas pode haver congestionamento no trecho até Bragança Paulista e a Polícia Rodoviária Estadual alerta para o risco de neblina em trechos de serra.

Em outras rodovias do interior, o perigo está nas queimadas na beira da pista que lançam fumaça sobre a pista. No ano passado, de maio a agosto, foram registrados 1,7 mil focos de incêndio em beiras de rodovias estaduais.

Litoral. No litoral, de 150 mil a 250 mil veículos devem seguir para a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes no feriado. Haverá Operação Descida (7 pistas para descer e 3 no sentido contrário) das 10 às 16 horas de amanhã. Quem for ao litoral norte pela Tamoios deverá enfrentar lentidão na chegada a Caraguatatuba, pois há uma obra no trevo da cidade que distribui o fluxo às cidades de Ubatuba e São Sebastião. Nas demais estradas, não há problemas. / COLABORARAM MÁRCIO PINHO e REGINALDO PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO

ABRE E FECHA EM SP

Bancos

Fechados amanhã, mas abertos normalmente na sexta-feira.

Shoppings

Lojas podem abrir após as 14h de amanhã.

Saúde

Amanhã funcionam normalmente hospitais, prontos-socorros e AMAs. As AMAs Especialidades só abrem agora no sábado.

Feiras-livres

Funcionarão normalmente.

Parques municipais

Abrem normalmente.

Rodízio de automóveis

Suspenso na sexta-feira.

PRESTE ATENÇÃO...

1. Saída. A Companhia de Engenharia de Tráfego estima que 1,6 milhão de veículos deixarão a capital no feriado. Para fugir do trânsito, a recomendação é evitar viajar entre a tarde de hoje e a manhã de amanhã.

2. Clima. O feriado deve ter sol, tempo bom e ar seco em todo o Estado de São Paulo. No sábado, uma frente fria deve aumentar a nebulosidade. Para o domingo, há previsão de chuva fraca no litoral.

3. Revisão. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão no veículo, principalmente freios, suspensão, amortecedores e sistema de iluminação. Verifique também se a documentação do carro está em ordem.

4. Emergência. Na estrada, se tiver problema mecânico ou elétrico, retire o veículo da pista e ligue o pisca-alerta. Leve sempre celular, para pedir socorro, e tente parar perto de postos de serviço ou da polícia.