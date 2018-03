Vai-Vai vence Carnaval 2011 de São Paulo A Vai-Vai conquistou na tarde desta terça-feira seu 14.º título de campeã do carnaval paulistano. A escola do Bixiga terminou a apuração com 269,50 pontos, seguida da Acadêmicos do Tucuruvi, com 269,25. A Unidos de Vila Maria ficou em terceiro lugar, também com 269,25 pontos. A Nenê de Vila Matilde e a Unidos do Peruche foram rebaixadas.