Vai-Vai encerra a festa das campeãs do Carnaval de SP

Maestro estava nos Estados Unidos, mas retornou para o desfilar pela Vai-Vai

Crédito: JB Neto/AE

SÃO PAULO - Sete escolas voltaram ao Anhembi na noite desta sexta-feira, 11, para a festa das campeãs do Carnaval de São Paulo. A Dragões da Real, vencedora do Grupo de Acesso deste ano, abriu o desfile. A Vai-Vai, que ficou em primeiro lugar no Grupo Especial, encerrou a noite de festa. O maestro João Carlos Martins, homenageado pela escola, também marcou presença. Ao todo, além das campeãs Vai-Vai e Dragões da Real, sete agremiações levantaram as arquibancadas: Camisa Verde e Branco, Gaviões da Fiel, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde. Segundo a Polícia Militar, o desfile ocorreu de forma pacífica. A corporação temia que houvesse brigas de torcida durante o desfile, mas nenhuma ocorrência foi registrada. O policiamento dentro do sambódromo foi igual aos outros dias de desfile, com 1,2 mil homens divididos em dois turnos.