Vai passar!

De um corintiano tentando se entender com o fuso horário no Japão: "Hoje no Brasil ainda é ontem ou já é amanhã?"

Companheiro fiel

O presidente cubano Raúl Castro está visivelmente abatido com a recidiva da doença de Hugo Chávez.

Sua parte no tratamento do colega venezuelano é, como se sabe, pegar e levar o paciente de madrugada ao aeroporto de Havana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não é xampu

Cientistas chineses garantem que já é possível reprogramar células de urina para gerar neurônios, mas advertem: nenhuma loura deve tentar passar pela experiência sem ajuda médica.

Quem viver, Verissimo!

Parentes de Luís Fernando Verissimo estão tentando esconder dele a notícia de que está praticamente tudo acertado entre o Internacional e o técnico Dunga.

O acordo entre as partes podia, ao menos, esperar o mestre sair do hospital, né não?

Aí tem!

Aécio Neves não quis comentar notícia sobre filhote de tucano encontrado sem rumo no Leblon.

Numerologia

Atenção, supersticiosos: hoje é dia 12/12/2012! Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada! Relaxa, vai!

Tem gente que não gosta da data, mas Jesus nasceu na época certa! Imagina o fim de ano sem espírito de Natal! Aqui no Brasil, pelo menos, a gente só suporta resignado o caos generalizado dos últimos 20 dias de dezembro por causa desse sentimento de que ainda teremos uma noite feliz, que seja, no final do mês!

Mesmo quem não é lá muito católico vai se sentir melhor se pegar carona na ideia da chegada de um "salvador" para livrar-nos do mal, aí incluídos o calor, o trânsito, as festinhas na firma, os temporais, as compras, as cartinhas do carteiro, do lixeiro e do entregador de jornal, a inadimplência, as saidinhas de banco, a crise institucional, a lei seca, os aeroportos, o fim do mundo e a ressaca no réveillon, amém!

Se você também tem essa sensação de que não vamos conseguir fechar a tampa de 2012, se é mais um desses que pressentem alguma grande lambança ainda por vir, vai aqui o conselho de alguém com experiência no assunto: calma!

Todo fim de ano é esse mesmo desespero, mas vai passar, sempre passa! Lembre-se disso quando estiver a ponto de explodir nos próximos dias: faltam menos de duas semanas para o Natal, ok?

Relaxa, vai!

O que fazem os amigos de Abílio Diniz que não o chamam para caçar raposas ou esquiar? Alguém precisa ajudá-lo a tirar o Pão-de-Açúcar da cabeça, antes que ele cometa uma loucura com os ex-sócios franceses!