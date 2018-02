Vai haver segunda-feira!

A oposição está ainda checando informação que chegou dia desses ao ninho tucano: os cocares que Lula e Dilma usaram em Manaus nesta semana teriam sido confeccionados com penas de ararinhas-azuis ameaçadas de extinção.

Ô, raça!

Tem PM de serviço na USP pedindo transferência para os conflitos de rua no Brás. Preferem reprimir camelôs a estudantes.

Efeito PCdoB

Entreouvido numa mesa redonda de ex-comunistas no bar da esquina: "Luta de classes é uma coisa; briga de quadrilhas, outra!"

Nós na fita!

O modus operandi dos camelôs de São Paulo nos primeiros dias do movimento "Ocupem o Brás!" começa a contagiar a turma que combate o capitalismo no centro financeiro de Manhattan. Madrugada dessas, o pau quebrou entre manifestantes e a polícia nas vizinhanças de Wall Street.

Pindaíba News

A situação financeira do WikiLeaks é, no momento, pior do que a da Grécia, mas eles vão sair dessa também. Relaxa, vai!

Campeão de bilheteria

O cineasta Breno Silveira já trabalha no roteiro de Dois Filhos de Francisco 2. A história de Zezé Di Camargo e Luciano ainda vai dar pano pra manga!

Com a célebre nonchalance habitual, os franceses saudaram com um minuto de muxoxo em Paris a entrevista que o presidente Nicolas Sarkozy concedeu noite dessas à TV de seu país para anunciar novo adiamento do fim do mundo na zona do euro.

Cada francês deu mais ou menos quatro bufadas a propósito da salvação da União Europeia, repetindo a reação provocada na semana passada pela a notícia do nascimento da filha do presidente com Carla Bruni.

Comenta-se com um certo nojo na Place de la Concorde que foi trocando uma fralda da pequena Giulia que Sarkozy teve a brilhante ideia de perdoar metade da dívida grega.

Como ninguém mais leva a sério o mau humor dos parisienses, a alegria voltou ontem ao noticiário econômico dos quatro cantos do planeta: a julgar pela súbita recuperação global dos mercados, o meio calote grego deu certo. Viva!

Os franceses são bobos de não aproveitar esses raros momentos em que os fantasmas do fim do mundo nos dão trégua ao menos para passar um fim de semana em paz.

Não se deixe contaminar pelo franco-pessimismo! Até porque hoje é sábado, reúna a família, saia com amigos - a festa é por conta do mercado. Vai haver depois de amanhã! Tintim!

Show da vida

Com o fim do sigilo eterno, Alexandre Frota foi logo contando que cheirou com o Cazuza, fumou maconha com o Raul Seixas, tomou banho de chuveiro com a Xuxa e roubou a Cláudia Raia do Jô Soares no monólogo autobiográfico de botequim "Identidade Frota". Precisa ver se a lei aprovada dia desses no Senado permite cobrar ingresso a quem se interessar pelo acesso a esse tipo de informação.