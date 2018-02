Vai comandar Arco do Futuro Arquiteto e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), é sócio-diretor do escritório MMBB Arquitetos. Foi professor do curso de Arquitetura da Escola de Engenharia de São Carlos e venceu em 2007 o Best Entry Award da 3.ª Bienal Internacional da Arquitetura de Roterdã, da qual foi curador em 2012. Também foi professor visitante em Harvard em 2009. Vai comandar uma das principais promessas: o Arco do Futuro.