Vagões carregados com álcool descarrilam em Botucatu, no interior de SP

SÃO PAULO - Cinco vagões descarrilaram na noite desta quarta-feira, 30, no distrito de Rubião Júnior, na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. O trem, que transportava álcool, seguia para Paulínia. Ninguém fico ferido.

Dois dos vagões apresentaram gotejamento pelo domo - espécie de válvula de contenção, por onde o vagão é carregado. Segundo a empresa América Latina Logística (ALL), responsável pelo transporte, o gotejamento foi rapidamente contido e não houve impacto ambiental. Os trabalhos tiveram o auxílio do Corpo de Bombeiros. A ALL afirmou por meio de nota que abriu sindicância para apurar as causas do acidente. O resultado deve ser concluído em 30 dias. O trecho ferroviário ficou interrompido até as 9 horas desta quinta-feira, 31.