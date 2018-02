Vagas extras de entrevista para visto dos EUA se esgotam em poucas horas

SÃO PAULO - As quatro mil vagas extras para entrevista de visto disponibilizadas pelo Consulado dos Estados Unidos em São Paulo nesta semana se esgotaram rapidamente.

Na última segunda-feira, 13, um lote de agendamento foi disponibilizado para ser feito no próximo dia 18 de junho, sábado. Esse lote acabou rapidamente de acordo com a assessoria do Consulado em São Paulo, que não soube precisar em quanto tempo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Novamente na quarta-feira, 15, o Consulado dos Estados em São Paulo abriu novas vagas para entrevista no dia 23 de julho, que se esgotaram em poucas horas. Ainda resta uma pequena cota de agendamento voltada exclusivamente para estudantes e renovação de turismo e negócios no Consulado.

O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo é o que mais emite vistos no mundo. De janeiro a maio deste ano foram emitidos 159 mil vistos, 35,7% a mais do que o mesmo período no ano passado, informou a assessoria.

No consulado, a fila de espera gira em torno dos 132 dias e a demanda aumentou 40% desde o ano passado. O próximo agendamento no site www.visto-eua.com.br está previsto para 26 de outubro.