Vagão descarrila e causa vazamento de combustível em Bauru (SP)

SÃO PAULO - Um vagão que descarrilou na tarde desta segunda-feira, 28, em Bauru, no interior de São Paulo, provocou vazamento de combustível no pátio ferroviário de Triagem Paulista, no Jardim Guadalajara. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o vazamento e a área teve de ser isolada para a limpeza do local. O produto altamente inflamável deixou a corporação em alerta para possíveis explosões.

A causa do descarrilamento será investigada. Até esta manhã não havia informação da quantidade do produto vazado.