Vagão carregado de óleo diesel descarrila em Bauru, no interior de SP

SÃO PAULO - Um vagão que transportava óleo diesel descarrilou, por volta das 14h30 de segunda-feira, 4, nas proximidades da Estação Val de Palma, em Bauru, no interior de São Paulo. Ninguém se feriu.

Em nota, a América Latina Logística (ALL), empresa responsável pelo transporte, afirmou que não houve vazamento de combustível. O tráfego na via férrea funciona normalmente. A equipe da ALL inicia, agora, o trabalho de baldeio da carga. A causa do descarrilamento será investigada.

No dia 28 de março, um vagão descarrilou no pátio ferroviário de Triagem Paulista, no Jardim Guadalajara. Houve vazamento de cerca de 2 mil litros de combustível, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o vazamento e a área teve de ser isolada para a limpeza do local.