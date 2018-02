Vaga para carro na virada chega a R$ 250 A prefeitura do Rio fará um esquema especial de trânsito durante a festa da virada e recomenda que a população use o transporte público para chegar a Copacabana: metrô ou uma das 80 linhas de ônibus que circularão pela orla. Mas quem se arriscar a ir ao evento do réveillon de carro pode ter uma desagradável surpresa: os estacionamentos da região, aproveitando a alta demanda no período, vão cobrar preços abusivos de até R$ 250 pela pernoite do veículo.