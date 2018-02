Vaga no Center Norte deixará de ser gratuita

JORNAL DA TARDE

Shoppings centers da capital que ainda ofereciam vagas gratuitas de estacionamento vão passar a cobrá-las no próximo ano. O objetivo é evitar que motoristas que nem chegam a entrar nas lojas deixem automóveis o dia todo ali e sigam de transporte público para outros compromissos ou mesmo para o trabalho.

Segundo os centros de compra, a ascensão de uma nova classe média tem exigido que as vagas fiquem disponíveis mais rápido e há maior disputa por espaços. "Antigamente nossos clientes vinham mais de metrô ou de ônibus para comprar aqui. Agora, com renda maior e acesso fácil a crédito para venda de veículos, esse perfil mudou", comenta Ricardo Afonso, diretor do complexo formado por Shopping Center Norte e Lar Center, na zona norte da capital.

Esses dois empreendimentos já estão instalando cancelas e equipamentos automatizados em suas entradas. A cobrança começa em janeiro. O valor das primeiras quatro horas deve ficar entre R$ 5 e R$ 6, segundo Afonso. Metade do preço praticado por outros shoppings que têm as tabelas mais caras da cidade, com as três primeiras horas saindo a R$ 10.

O empreendimento ainda negocia como será a cobrança de clientes do hipermercado. O diretor explica que, em primeiro lugar, o uso indevido das vagas, que vinha aumentando há quatro anos, levou o Center Norte a optar pela cobrança, o que não fazia desde sua inauguração, em 1984. Afonso calcula que cerca de 40% das vagas estavam sendo utilizadas de forma irregular. Em outubro, todo o sistema já deve estar implementado e em novembro entrará em operação como teste.

Funcionários de uma loja no Center Norte, Marcio Gonçalves Borba e André Viegas contam que, quando há feiras no Expo Center, próximo do centro de compras, por volta das 10 horas já não há vagas para clientes do shopping. "Param o carro aqui o dia inteiro e vão ao evento a pé." Mesmo assim, os dois não concordam em ter de pagar para parar. "Deveriam exigir nota fiscal de consumo na saída", disseram.

Na zona leste, o Shopping Aricanduva ainda estuda o sistema que adotará para a cobrança, que deve começar no primeiro semestre de 2012, segundo o diretor-superintendente Marcos Sérgio de Oliveira Moraes. "Só passaremos a cobrar após as duas primeiras horas", explica, considerando que este é o tempo de permanência de 80% dos clientes. O valor ainda não foi definido e os funcionários deverão contar com um bolsão gratuito.

Ainda de graça. Já o Shopping D e o Interlagos, respectivamente nas zonas norte e sul, devem manter a gratuidade em seus estacionamentos. A assessoria do Shopping D informou que o centro de compras não tem planos de mudar sua política. E o Interlagos - que dispõe de uma área coberta paga para 900 vagas - oferece outras 5,8 mil gratuitas. Segundo a assessoria do local, também não há intenção de efetuar mudanças.

Nenhum executivo dos dois complexos, porém, foi encontrado para comentar por que seguem apostando no estacionamento grátis.