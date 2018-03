Vaga ganha estante de livros e sofá na Paulista

Cerca de 30 organizações se reuniram ontem para produzir a Vaga Viva, na Rua Padre João Manoel, esquina com a Avenida Paulista, ao lado do Conjunto Nacional. Em três vagas destinadas normalmente a três carros, integrantes posicionaram sofás e estantes com livros, mudas de árvores e outros apetrechos, a fim de tornar o ambiente o mais aconchegante possível.

O espaço ficou montado das 7h30 às 17h30. Por lá passaram desde pessoas que passeavam ou trabalham na região até alunos de escolas próximas, que foram participar das oficinas de agroecologia e de compostagem (técnica de plantio usando materiais orgânicos como adubo). "Também falamos sobre as ruas onde antigamente passavam rios, os alunos ficaram muito interessados", diz Kogan.

O coletivo Floresta Urbana, conhecido por convidar os paulistanos a fazer plantios de mudas em praças e áreas verdes da cidade, também esteve no local. As reações eram as mais diversas. Alguns passavam, olhavam e seguiam caminho, outros ficavam curiosos e perguntavam do que se tratava.

Praia na Paulista. Hoje, haverá a "Praia na Paulista", que além de chamar a atenção para a mobilidade também marca a passagem do Dia do Tietê. O evento está marcado para a Praça do Ciclista, a partir das 9h, e será aberto com um piquenique. Ainda estão previstas oficinas, shows, exposição e distribuição de mudas e adesivos.