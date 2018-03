Vaga de carro em Shopping? veja no painel

Estacionar nos shoppings de São Paulo não é nada fácil, principalmente nos fins de semana. Para facilitar a vida dos frequentadores, os centros de compra tentam aperfeiçoar o serviço com valets, cartões pré-pagos e de fidelidade e até um sistema de iluminação que avisa quando a vaga está livre (verde) ou ocupada (vermelha). E na entrada de alguns bolsões, painéis indicam onde o motorista tem mais chance de encontrar lugares vazios. Os sensores são atualizados automaticamente de acordo com a movimentação dos carros.

Na zona sul da cidade, os shoppings Vila Olímpia, Morumbi e Market Place já usam esse sistema, este último apenas em um corredor, ainda em fase de testes. Segundo sua assessoria, o custo do equipamento fica entre US$ 300 e US$ 400 por vaga. "Os estacionamentos da cidade são terríveis. Se houver uma facilidade assim em todos, melhora nossa vida", diz a obstetra Suzane HolzHacker, de 29 anos.

O motorista particular Jorge Alves, de 43 anos, vai bastante ao Morumbi Shopping e aprova o sistema de iluminação. Nos outros, usa o valet. "Quando lota, não tem jeito, né?", diz.

Os cartões também já se tornaram comuns. No Iguatemi, por exemplo, clientes que gastam a partir de R$ 5 mil em compras "ganham" um crédito de R$ 50 para usar no estacionamento, que cobra R$ 7 pelas primeiras duas horas.

No Vila Olímpia, quem é assíduo pode carregar um cartão especial com R$ 50 ou R$ 100 para pagar o estacionamento, que custa R$ 5 nas duas primeiras horas.