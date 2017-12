Vacinação contra raiva em cães e gatos é suspensa após 217 mortes no País

Depois de 1.401 reações adversas graves e 217 mortes registradas em animais imunizados, o Ministério da Saúde suspendeu em todo o País a vacinação de cães e gatos contra a raiva.

Apesar do número significativo de registros em várias partes do País, a decisão da pasta foi adotada somente depois da divulgação de dados preliminares de estudo com cobaias sobre os efeitos do produto, que comprovou as queixas de donos de animais sobre efeitos colaterais graves e mortes após a vacina.

A Secretaria de Saúde de São Paulo já havia suspendido a vacinação em junho pelos mesmos motivos.