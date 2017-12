Vacinação contra a gripe vai até o dia 29 na capital paulista

O Ministério da Saúde recomenda aos Estados e municípios que não atingiram a meta reforçar as ações para garantir a cobertura mínima de 80% a todos os grupos. Até o meio-dia de terça-feira, mais de 26,3 milhões de integrantes do grupo prioritário haviam sido vacinados no País - 84% da meta.

Em São Paulo, quem ainda não se vacinou pode ir até uma das 443 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para a imunização, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa) informa que foram aplicadas 1.654.058 doses da vacina Trivalente Contra Influenza, no período de 15 de abril a 9 de maio - o equivalente a 67,8% do público-alvo. A meta é vacinar 2,5 milhões no Município de São Paulo (80% do público-alvo).

Além de proteger contra a gripe, a vacina reduz o risco de complicações respiratórias.