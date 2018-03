A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo constatou, após investigação da Coordenadoria de Controle de Doenças e do Instituto Pasteur, que a vacina contra a raiva animal usada neste ano foi responsável por reações adversas acima do esperado. Por isso, mantém a recomendação de suspensão das campanhas por tempo indeterminado. De 13 de agosto a 21 de setembro houve 3.424 reações em cães e gatos no Estado.