Vacina antipólio será dada sábado A 34.ª edição da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite começa no próximo sábado. A meta é vacinar 12,2 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos - o que corresponde a pelo menos 95% do público-alvo. A campanha será encerrada no dia 21 de junho.