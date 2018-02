Vaca quebra telhado e cai dentro de residência de Guarulhos

GUARULHOS - Uma vaca quebrou o telhado e caiu dentro de uma casa no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O animal caminhava pela Avenida Maria do Socorro e Silva Bezerra quando passou por cima do telhado de uma casa que fica no mesmo nível da rua. Ela despencou na residência e quebrou um chifre, além de sofrer hematomas. Alguns móveis da casa foram danificados. Ninguém ficou ferido.