Vaca despenca de telhado e cai dentro do quarto de uma casa em cidade mineira Moradores de uma casa em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, levaram um susto na manhã de ontem, quando uma vaca caiu do telhado dentro de um dos quartos. Em dezembro do ano passado, na mesma cidade, uma vaca caiu no teto de outra casa - o animal ficou preso no telhado e foi retirado com guincho.