Usuários voltam a se aglomerar na Rua Helvétia Usuários de crack voltaram ontem à tarde a se aglomerar na esquina da Alameda Barão de Piracicaba com a Rua Helvétia, a cerca de 50 metros de distância do "epicentro" da cracolândia, em Campos Elísios, na região central. Foi a reunião de dependentes mais próxima da antiga área crítica desde que começou a Operação Centro Legal, na semana passada. Pelos menos 50 pessoas estavam no local e tiveram de ser dispersadas pela Polícia Militar duas vezes.