Usuários enfrentam lentidão na Linha 11-Coral da CPTM

Atualizado às 8h07

SÃO PAULO - Os usuários da Linha 11-Coral da CPTM, conhecida como Expresso Leste, enfrentam dificuldade na manhã desta quarta-feira, 22. Um problema de ordem técnica, não revelado, faz com que a operação seja mais lenta entre as estações Itaquera e Guaianases, na zone leste, desde as 4h30. O falha foi corrigida por volta das 7h40.

Atendendo a solicitação da CPTM, a SPTrans acionou às 6h10 o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), colocando 50 ônibus para fazer o transporte entre as estações Itaquera e Guaianases. O Paese foi desativado assim que a pane foi solucionada.