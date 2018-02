Usuários do Parque do Povo organizam ato contra assaltos Frequentadores do Parque do Povo, no Itaim-Bibi, na zona sul de São Paulo, prometem organizar um panelaço no local no dia 18, para protestar contra série de roubos. O grupo chegou a criar uma página no Facebook para divulgar o evento. Até as 20h de ontem, 490 pessoas haviam confirmado presença.