Usuários de fretados voltam a fechar avenida em São Paulo

SÃO PAULO - Usuários de fretados ocuparam totalmente a Avenida Doutor Arnaldo na região próxima à estação Sumaré do metrô no começo da noite desta terça-feira, 28, em mais um um protesto contra a medida de restrição de circulação desse tipo de veículo na cidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os dois sentidos da via foram bloqueados.

De acordo com a Policia Militar, o protesto está sendo acompanhado e, até agora, tem sido pacifico. Não há informações sobre a quantidade de pessoas na região. Na noite de segunda-feira, os manifestantes bloquearam por mais de uma hora três pontos da Marginal do Pinheiros e as avenidas dos Bandeirantes e Ricardo Jafet.

A Prefeitura emitiu nota repudiando a ação, que atrapalhou o trânsito. Algumas estações de metrô da cidade ficaram lotadas por causa dos pontos de desembarque criados e, por isso, foram abertas novas bilheterias nesta manhã para atender a demanda.

A Prefeitura de São Paulo ainda estuda aperfeiçoamentos das medidas, mas o secretário dos Transportes, Alexandre de Morais, avalia que a restrição já provocou melhoras no trânsito da capital. Segundo ele, houve uma redução de 70% do trânsito pela manhã na segunda-feira, em comparação com as segundas-feiras de julho de 2008, em decorrência da redução de ônibus nas ruas.